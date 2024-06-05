تصريحات هامة من حسام حسن قبل مباراة بوركينا فاسو

الشارقة - اميمة ياسر - قال حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى أنه ينتظر توفيق الله في مباراة بوركينا فاسو المقرر لها غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أضاف حسن خلال تصريحات في المؤتمر الصحفى قبل المباراة:" أثق في المجموعة الموجودة ومن اخترتهم ليس علهم اختلافات ، لا يهمنى غير مصلحة المنتخب والكرة المصرية ومن لم يحالفه التوفيق عليه أن يدرك أنه تحت المنظار سواء كان داخل مصر أو خارجها".

تابع نجم منتخب مصر:" أشرف صبحى مساند للمنتخب والأب الشرعى للرياضة المصرية ودائما مساند لنا ويزيل أي معوقات أمامنا".

وواصل:" لا أنتظر سوي توفيق ربنا لا يوجد مشاكل عندى في الناحية الفنية وروح اللاعبين كأنهم أول مرة يلعبون بأسم منتخب مصر وكلنا جهاز ولاعبين هدفنا إسعاد الجمهور المصري ولدينا إصرار على تجاوز هذه المرحلة".