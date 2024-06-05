حسام حسن : الحديث مبكر عن حسم تصفيات المونديال .. وسعيد بالروح بين اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني ، عن موقف مصر من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026 ، بعد انتهاء أول جولتين وخوض لقاء الجولة الثالثة غد الخميس أمام بوركينا.





وقال خلال المؤتمر الصحفي : لا زال الحديث مبكر عن حسم التصفيات رغم الصدارة المجموعة بها منتخبات مميزة ، ونسعى لتقديم أفضل مردود ، لا يوجد منتخب ضعيف منافس لنا، التصفيات المؤهلة لكأس العالم طويلة وتضم ست منتخبات، إن شاء الله ربنا يكرمنا بالفوز غدا ولكن لا يزال من المبكر الحديث عن حسم التصفيات.

وواصل : سعيد جدا بالمعسكر الحالي وروح اللاعبين، وأشكر تعاون جميع الأندية التي انضم لاعبوها للمنتخب.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب كل من جيبوتي وسيراليون.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى التي يشارك بها المنتخب الخميس المقبل كما يلي :

1 - منتخب مصر 6 نقاط

2- منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3- منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4- منتخب سيراليون 1 نقطة

5- منتخب إثيوبيا 1 نقطة

6- منتخب جيبوتي بدون نقاط.

وأجرى الاتحاد الدولي للعبة تعديلاً على التصفيات بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بدلاً من 32 ، لتضمن أفريقيا 9 مقاعد في المونديال إلى جانب إمكانية تأهل منتخب آخر بنظام الملحق.