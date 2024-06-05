قرار خاص من جوميز لعدد من لاعبي الزمالك فى المران

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في جزء من مباراة النصر الودية بالأمس، مجموعة من التدريبات الخططية، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدت المباراة هذه المجموعة العديد من الأمور الخططية الخاصة تحت إشراف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

و خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية مصغرة في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور والأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز على عقد جلسة فنية مع هذه المجموعة قام خلالها بتوضيح بعض النقاط والمواقف الفنية الخاصة، كما منح

اللاعبين تعليمات خاصة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في جزء من مباراة النصر الودية بالأمس، مجموعة من التدريبات الخططية، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدت المباراة هذه المجموعة العديد من الأمور الخططية الخاصة تحت إشراف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

و خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية مصغرة في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور والأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز على عقد جلسة فنية مع هذه المجموعة قام خلالها بتوضيح بعض النقاط والمواقف الفنية الخاصة، كما منح

اللاعبين تعليمات خاصة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.