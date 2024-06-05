اخبار الرياضه

بيان رسمي.. كاف يرد على شائعات تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2025

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كأس الأمم الأفريقية

كأس الأمم الأفريقية

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف“، بيانًا رسميًا، للرد على شائعات تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، لتقام في عام 2026.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية، أكدت أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قرر تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقررة إقامتها في المغرب، لتبدأ 2026.

يأتي ذلك بسبب تزامنها مع بطولة كأس العالم للأندية الموسعة، التي تلعب بالنظام الجديد بمشاركة 32 فريقًا، والتي سوف تقام في الولايات المتحدة، من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

اقرأ أيضًا: كاف يرد على أنباء تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2025

وجاء البيان الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”: “التقارير حول كأس الأمم الأفريقية 2025 غير صحيحة”.

وأضاف: “ستجتمع لجنة الاتحاد الأفريقي، التنفيذية وتتداول وتتخذ قرارًا بشأن مواعيد كأس الأمم الأفريقية 2025”.

وأتم: “سيصدر CAF بعد ذلك بيانًا رسميًا حول هذه المسألة”.

وأكدت صحيفة “ليكيب”،  أن هذا القرار جاء من أجل تجنب التعارض مع بطولة كأس العالم للأندية المقبلة التي ستقام في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في المونديال 4 فرق من إفريقيا، وهم: “الاهلي، الوداد البيضاوي، الترجي التونسي، وماميلودي صنداونز”.

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا