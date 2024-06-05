رئيس مانشستر سيتي يلمح لاحتمالية رحيل جوارديولا

ألمح خلدون المبارك، رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى إمكانية رحيل بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وينتهي عقد بيب جوارديولا، مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في نهاية الموسم المقبل في عام 2025.

وكان جوارديولا قد ألمح أنه من الممكن أن يرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل، بعد مسيرة من الإنجازات بدأت في عام 2016 عندما تولى مهمة تدريب السيتي.

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وقال المبارك في تصريحات عبر قناة نادي مانشستر سيتي: ” لقد تحدثنا حول مستقبل بيب جوارديولا، في العديد من المرات خلال سنوات عقده”.

وتابع: “قرار مستقبل جوارديولا سوف نتخذه سويًا، وأنا متأكد أننا بدون أي شك سنتخذ القرار الصحيح بالنسبة للنادي وللمدرب كالعادة”.

جدير بالذكر أن بيب جوارديولا استطاع أن يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم، للمرة الثانية على التوالي.