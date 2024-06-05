دي بروين يحقق رقمًا قياسيًا مع منتخب بلجيكا قبل يورو 2024

يستضيف ملعب “بودوان”، بعد قليل، مباراة منتخب بلجيكا ضد نظيره الجبل الأسود، في لقاء ودي ضمن استعدادات بطولة أمم أوروبا “يورو 2024”.

ومن المقرر أن تقام مباراة بلجيكا ضد نظيره الجبل الاسود، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويقود صانع الألعاب والقائد كيفين دي بروين، تشكيل منتخب بلجيكا، أمام الجبل الأسود.

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تشكيل منتخب بلجيكا ضد الجبل الأخضر وديًا

حراسة المرمى: كاستيلس.

في الدفاع: دي كويبير – فايس – ديباست – مونييه.

وسط الملعب: أونانا – كيفين دي بروين – فيرميرين.

خط الهجوم: يانيك كاراسكو – باكايوكو – لويس أوبيندا.

ويخوض دي بروين، مباراته الدولية رقم 100 مع منتخب بلجيكا، قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

ويعتبر دي بروين أكثر لاعب في تاريخ منتخبات أوروبا صناعة للأهداف 49 أسيست مع بلجيكا، في 99 مباراة سابقة.