حقيقة وجود عرض تركي لضم محترف الاهلي.. خاص

شهدت الساعات القليلة الماضية، تردد أنباء عن تلقي أحمد قندوسي، لاعب الاهلي المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا عرضًا أوروبيا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وترددت أنباءً عن تلقي قندوسي عرضًا تركيًا خلال الأيام القليلة الماضية وبدأ وكيله في التواصل لمعرفة موقف النادي.

وانتقل قندوسي إلى صفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري حيث يترقب مستقبله مع القلعة الحمراء.

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وكشفت مصادر مقربة من اللاعب لـ كورة 365 حقيقة وجود العرض التركي لضم قندوسي في الميركاتو الصيفي.

ونفت المصادر تلقى اللاعب أي عروض من أي أندية في الدوري التركي خلال الفترة الأخيرة وأن اللاعب ملتزم مع سيراميكا كليوباترا.

ويمتلك الاهلي بين صفوفه في الوقت الحالي 4 لاعبين أجانب وهم أليو ديانج وعلي معلول وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

ومن المنتظر أن يحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاهلي، قراره بشأن عودة قندوسي لصفوف القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري بعد مستوى اللاعب مع سيراميكا كليوباترا.