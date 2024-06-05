ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد فوز سيراليون على جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

نجح منتخب سيراليون الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز أمام نظيره جيبوتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفاز سيراليون بهدفين مقابل هدف أمام نظيره جيبوتي، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، لحساب المجموعة الأولى التي تضم منتخب مصر.

وتضم المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026، منتخب مصر، وسيراليون وجيبوتي وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وأثيوبيا.

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ورفع منتخب سيراليون رصيده إلى 4 نقاط محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

بينما لم يحصد منتخب جيبوتي أي نقاط حتى الآن محتلًا المركز السادس بدون رصيد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره بوركينا فاسو، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، غدًا الخميس الموافق السادس من شهر يونيو الجاري.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر 6 نقاط

2- بوركينا فاسو 4

3- غينيا بيساو 4

4- سيراليون 4

5- أثيوبيا نقطة واحدة

6- جيبوتي بدون نقاط.