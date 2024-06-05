الدبابة الأفريقية.. بيراميدز ينافس الاهلي على الصفقة المنتظرة

فتح نادي بيراميدز خطوط اتصال مع وكيل محمد كوناتي مهاجم بوركينا فاسو، تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وشهدت الساعات الماضية، تواصل مسئولو نادي بيراميدز مع وكيل اللاعب من أجل التفاوض على طلبات اللاعب تمهيدًا لضمه.

و ينافس بيراميدز الاهلي، على ضم المهاجم البوركيني خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة مع انتهاء عقده مع ناديه أخمات جروزوني الروسي.

وينتهي عقد مهاجم بوركينا فاسو، مع فريق أخمات جروزوني الروسي نهاية الشهر الجاري ليصبح حرًا.

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وكان الأهلي، قد دخل في مفاوضات مكثفة مع اللاعب في الأيام الماضية، من أجل الحصول على خدماته بناءًا على رغبة السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق.

ويبحث الاهلي عن تدعيم لخط الهجوم في ظل تراجع مستوى محمود كهربا وعدم تقديم الفرنسي أنتوني موديست المستوى المنتظر منه منذ انضمامه.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2024 على حساب الترجي التونسي حيث فاز 1-0 في مجموع المبارتين.