حسام حسن : صلاح ملتزم وأتوقع ظهوره بشكل مختلف عن السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أن تواجد محمد صلاح في المعسكر بمثابة إضافة كبيرة نظرًا لخبراته وقدرته على القيادة مشيراً إلى أنه سعيد برؤية الروح الطيبة التي تجمعه بباقي اللاعبين.

وقال حسام حسن في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل مواجهة بوركينا فاسو بالتصفيات :" صلاح لاعب مميز وملتزم وتواجده معنا سيكون بمثابة إضافة قوية للفراعنة وأتوقع أن يظهر بشكل مميز كما كان سابقًا".

وأضاف :" محمد صلاح لدية رغبة كبيرة في تحقيق إنجاز جديد مع زملائه بالمنتخب، وسعيد برؤية حب اللاعبين له والروح التي تسود المعسكر".

وتابع :" حالة اللاعبين البدنية والفنية خلال الفترة الأخيرة جيدة للغاية وأجد إصرار في جميعهم من أجل تقديم المزيد للمنتخب".

ويستضيف منتخب مصر نظيره البوركيني غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.