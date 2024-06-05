حسام حسن : المنتخب البوركيني ليس ضعيف.. والوزير يسعى دائماً لإزالة أي معوقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على قوة المباراة التي ستجمعه ببوركينا فاسو ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولي من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره بوركينا فاسو غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستقام على ستاد القاهرة الدولي.

وقال حسام حسن في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل مواجهة بوركينا فاسو بالتصفيات :"مباراة بوركينا فاسو ستكون قوية فهو منتخب منافس ليس سهل، ولكن نمتلك لاعبين كبار قادرين على الفوز ".

وأضاف :" نركز حالياً على المباراة ووضعنا قائمة كبيرة من أجل الاستعانة بأي لاعب في حالة حدوث إصابة خلال المباريات".

وواصل :" أشرف صبحي هو الأب الشرعي للرياضة المصرية ويساندنا بشكل كبير ومستمر ويسعى دائماً لإزالة أي معوقات تقع أمامنا".

وأتم حديثه قائلاً:" لدينا 4 حراس مرمى وجميعهم مثل بعضهم البعض، و سيتواجد 3 فقط من بينهم في قائمة مباراة الغد ولكن جميعهم جاهزون للمشاركة