"رقم تاريخي لإسبانيا".. أكثر المنتخبات حصولاً على لقب بطولة أمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، متابعة بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا في نسختها رقم 17 تاريخياً، والتي تعد أحد أقوى بطولات المنتخبات على مستوى العالم.

وتقام بطولة أمم أوروبا في ألمانيا، بمشاركة 24 منتخباً، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري، حتى 14 من يوليو المقبل.

وتشهد النسخة الحالية، من البطولة مشاركة العديد من المنتخبات التي سبق لها الحصول على اللقب من قبل، لذلك سوف نعرض في السطور التالية أكثر المنتخبات تتويجاً بكأس أمم أوروبا عبر التاريخ.

ويأتي في مقدمة المنتخبات الأكثر تتويجاً بلقب أمم أوروبا، كلا من ألمانيا وإسبانيا برصيد 3 ألقاب لكلا منهما، حيث حقق منتخب ألمانيا ألقابه الثلاثة أعوام "1972، 1980، 1996"، فيما حقق منتخب إسبانيا اللقب أعوام "1964، 2008، 2012".

ويتقاسم منتخبا إيطاليا وفرنسا المركز الثاني برصيد لقبين لكلا منهما، حيث حقق منتخب إيطاليا لقبين عامي "1968 و2020"، ولقبين لمنتخب فرنسا في عامي "1984 و2000".

ويعد المنتخب الإسباني هو المنتخب الوحيد الذي، تمكن من حصد لقب "اليورو"، في نسختين متتاليتين عامي 2008، 2010، ليسجل رقماً تاريخياً له في البطولة.

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