شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يعود إلى العراق للانتظام فى تدريبات فريق الكرخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد صالح جمعة لاعب فريق الكرخ العراقي الى العراق صباح اليوم عقب الإجازة التي قضاها في القاهرة الأيام الماضية عقب الراحة التي حصل عليها.

وكانت أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي لكرة القدم،إيقاف صانع الألعاب المصري صالح جمعة، لاعب فريق الكرخ العراقي، لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى توقيع عقوبة مالية عليه.

وجاء إيقاف صالح جمعة وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه بعد بعد استخدامه الألفاظ البذيئة والأفعال المهينة والمسيئة والبصق على حكم مباراة فريقه أمام النجف، في بطولة الدوري العراقي.

ويحتل فريق الكرخ العراقي المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى العراقى برصيد 31 نقطة عقب خوض 32 مباراة حتى الان.