شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقرر نقل مباراتان من ستاد القاهرة للسلام وبتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل مباراتان خلال بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" من ستاد القاهرة الدولى وإقامتهم على ستاد السلام وبتروسبورت.

حيث من المقرر أن تقام مباراة مودرن فيوتشر أمام الجونة يوم الخميس المقبل الموافق 13 من الشهر الجارى ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" على ستاد السلام في تمام الساعة السابعة مساء.

بينما يلتقى فريق زد أف سى مع فاركو ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" يوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر الجارى على ستاد بتروسبورت في تمام الساعة السابعة مساء.