شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو قبل مواجهة الخميس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك منتخب مصر تاريخا قويا في سجل مبارياته أمام بوركينا فاسو، حيث التقى المنتخبان في 7 مرات تمكن منتخب مصر من الفوز في 5 مواجهات وتعادل الفريقان في مباراتين ولم يخسر المنتخب في تاريخه أمام بوركينا فاسو.

ولم يتذوق منتخب بوركينا فاسو طعم الانتصار من قبل على المنتخب المصري في المواجهات السابقة.

البداية كانت في عام 1973، وبالتحديد في دورة الألعاب الأفريقية، وفاز الفراعنة حينها برباعية مقابل هدفين.

وتكررت مواجهة مصر وبوركينا فاسو في بطولة كأس أمم أفريقيا 1998، وانتصر الفراعنة بفضل ثنائية العميد حسام حسن بالدور نصف النهائي.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.