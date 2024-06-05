شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5-6-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها قال حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى أنه ينتظر توفيق الله في مباراة بوركينا فاسو المقرر لها غداً الخميس.

أحمد فتوح يؤدى تدريبات تأهيلية فى الزمالك للتعافى من إصابة الكاحل

أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة اليوم الأربعاء، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

كولر يركز على تنفيذ جمل فنية بمران الأهلى

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة القادمة.

على معلول يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلى فى الجيم بالأهلى .. صور

أدى التونسى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، جلسة تأهيل وعلاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

تريزيجيه: جاهز لمواجهة بوركينا فاسو .. وهلعب حتى لو بقدم واحدة

صرح محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق طرابزون سبور التركى ومنتخب مصر إن الجميع في المعسكر الحالى جاهزون للمشاركة دون النظر للعب أساسى أو إحتياطى ولكن الجميع يحمل أسم منتخب مصر.

حسام حسن: أنتظر توفيق ربنا مع منتخب مصر وأثق فى مستوى اللاعبين

قال حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى أنه ينتظر توفيق الله في مباراة بوركينا فاسو المقرر لها غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

جنش يبلغ مسئولى مودرن فيوتشر برغبته فى الرحيل نهاية الموسم

أبلغ محمود جنش حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر مسئولى النادى برغبته فى الرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يفتح ملف تجديد عقد عواد بعد العودة من معسكر المنتخب

قرر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فتح ملف التجديد لمحمد عواد حارس مرمى الفريق الأول، بعد عودة اللاعب من معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

جلسة خاصة بين كولر والأهلى لحسم ملفات كروية

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة عدة ملفات خاصة بفريق الكرة.