شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات إصابة شيكابالا والونش فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهما، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى "شيكابالا" و "الونش" مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت قيادة علاء رجب مدرب الأحمال بالفريق، ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويعاني "شيكابالا" من إصابة عبارة عن مزق في العضلة الأمامية، بينما يواصل "الونش" التأهيل للتعافي من إصابة الرباط الصليبي بعدما خضع لجراحة ناجحة في وقت سابق.

وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة سير البرنامج التأهيلي للاعبين داخل أرضية الملعب.

و خاض "شيكابالا" و "الونش" مجموعة من التدريبات البدنية الخاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، من خلال إستخدام بعض الأدوات الرياضية المخصصة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في جزء من مباراة النصر الودية بالأمس، مجموعة من التدريبات الخططية، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدت المباراة هذه المجموعة العديد من الأمور الخططية الخاصة تحت إشراف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

و خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية مصغرة في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور والأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز على عقد جلسة فنية مع هذه المجموعة قام خلالها بتوضيح بعض النقاط والمواقف الفنية الخاصة، كما منح اللاعبين تعليمات خاصة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.