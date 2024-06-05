شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء أساطير الاسكواش.. نور الشربينى تلتقى نيكول ديفيد على هامش بطولة بريطانيا "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت البطلة المصرية نور الشربيني، بالبطلة الماليزية المعتزلة نيكول ديفيد، على هامش بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.



وتمتلك نيكول ديفيد الرقم القياسي في التتويج ببطولة العالم لسيدات الاسكواش برصيد 8 ألقاب، تليها نور الشربيني بـ 7 ألقاب.



وعلقت نور الشربيني عبر حسابها على فيس بوك متحدثة عن مقابلة نيكول ديفيد: يا له من شرف مقابلة الأسطورة نيكول ديفيد مرة أخرى بعد عدم رؤيتها لفترة من الوقت كان لطيفًا اللحاق بها، أنا معجب بكل ما فعلته من أجل اللعبة وإعداد شريط عالٍ جدًا، شكرًا لك على أنك كنت ملهمة لي كالعادة.

وتأهلت نور الشربيني إلى ربع نهائي بطولة بريطانيا للاسكواش، عقب الفوز على اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 9-11, 11-3, 11-3.



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