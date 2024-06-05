اخبار الرياضه

منتخب مصر للشباب يفوز علي الإسماعيلي 1-0 وديا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يفوز علي الإسماعيلي 1-0 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، علي الإسماعيلي بهدف نظيف  في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم علي ستاد الإسماعيلية في اطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب .

 

سجل هدف منتخب الشباب عمر فتحي " عموري " في الشوط الثاني من عمر اللقاء ، وسيطر لاعبو المنتخب علي مجريات اللقاء ومنح وائل رياض الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في اللقاء علي مدار الشوطين وشارك عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني في جزء من اللقاء .

 

كان المنتخب فاز علي النصر للتصدير بثلاثية نظيفة وديا ، كما فاز علي الداخلية بنفس النتيجة قبل أن يهزم سيراميكا 4/2.

 

وانضم عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني تحت 20 عاما لمعسكر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض وشارك في مران الفريق بالملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب.

 

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب على ضم أفضل العناصر سواء داخل مصر أو خارجها لتمثيل المنتخب.

 

وسبق وأقام وائل رياض معسكرا خاصا للاعبين المحترفين ومزدوجى الجنسية لمشاهدتهم عن قرب والحكم عليهم، بجانب متابعة جميع اللاعبين داخل مصر من خلال متابعة دورى الجمهورية والقيام بجولات في مختلف المحافظات.

 

يذكر أن منتخب الشباب فاز مؤخرا على النصر للتصدير بثلاثية نظيفة وديا، كما فاز على الداخلية بنفس النتيجة، قبل أن يهزم سيراميكا 4/2.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements