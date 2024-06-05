شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يفوز علي الإسماعيلي 1-0 وديا والان مع تفاصيل الخبر
كان المنتخب فاز علي النصر للتصدير بثلاثية نظيفة وديا ، كما فاز علي الداخلية بنفس النتيجة قبل أن يهزم سيراميكا 4/2.
يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب على ضم أفضل العناصر سواء داخل مصر أو خارجها لتمثيل المنتخب.
وسبق وأقام وائل رياض معسكرا خاصا للاعبين المحترفين ومزدوجى الجنسية لمشاهدتهم عن قرب والحكم عليهم، بجانب متابعة جميع اللاعبين داخل مصر من خلال متابعة دورى الجمهورية والقيام بجولات في مختلف المحافظات.
يذكر أن منتخب الشباب فاز مؤخرا على النصر للتصدير بثلاثية نظيفة وديا، كما فاز على الداخلية بنفس النتيجة، قبل أن يهزم سيراميكا 4/2.
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