شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يفوز علي الإسماعيلي 1-0 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، علي الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم علي ستاد الإسماعيلية في اطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب .

سجل هدف منتخب الشباب عمر فتحي " عموري " في الشوط الثاني من عمر اللقاء ، وسيطر لاعبو المنتخب علي مجريات اللقاء ومنح وائل رياض الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في اللقاء علي مدار الشوطين وشارك عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني في جزء من اللقاء .

كان المنتخب فاز علي النصر للتصدير بثلاثية نظيفة وديا ، كما فاز علي الداخلية بنفس النتيجة قبل أن يهزم سيراميكا 4/2.