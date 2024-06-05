الإسماعيلى يحذر محمد حسن من استمرار غيابه عن التدريبات ويجهز عقوبة جديدة

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القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفني والإدارى بالنادى الإسماعيلى، محمد حسن لاعب وسط الفريق من استمرار غيابه عن تدريب المستبعدين بعد قرار إيقافه من قبل عماد سليمان نائب رئيس قطاع الكرة، لما بدر منه خلال مواجهة الفريق أمام البنك الأهلى فى الدورى.

وانشغل محمد حسن بالتقاط الصور خلال مباراة الإسماعيلى والبنك الأهلى وترك مقاعد البدلاء، فى الوقت الذى كان فريقه متأخرا بهدفين قبل أن يعود ويتعادل فى نهاية المباراة.

الأمر الذى أغضب عماد سليمان ووقع عليه غرامة بقيمة 250 ألف جنيه مع إيقافه لحين التحقيق معه والزامه بالتدريب مع المستبعدين محمد هاشم وكريم عرفات وأحمد محسن، إلا أن اللاعب غاب عن التدريب فى الأيام الماضية، ومن المقرر توقيع عقوبة جديدة على اللاعب لعدم التزامه.

ويسعى الجهاز الإدارى بالإسماعيلى لتنظيم مباراة ودية أخرى بعد مواجهة المريخ السودانى غدا الخميس، وبروكسى الأحد المقبل، ليختتم بها المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية من أجل الحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل استئناف مسابقتى الدورى وكأس مصر، والتى يبدأها الفريق بمواجهة إنبى.

وضع إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، مباريات إنبى الأخيرة أمامه من أجل دراستها لتجهيز الدراويش، للمواجهة المقرر لها السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجارى باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة دورى nile.