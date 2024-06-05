شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يسرى: عدم تعويض غياب المحترفين سبب إخفاق كرة اليد هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسن يسرى رئيس جهاز كرة اليد بنادى الزمالك أن عدم تعويض غياب المحترفين أمثال حسن قداح ويحيى الدرع و سيف الدرع خلال الفترة الماضية هو السبب فى إخفاق الفريق الأول هذا الموسم .

و قال يسرى فى تصريح لبرنامج ملوك الصالات على شاشة قناة الزمالك و تقدمه الإعلامية نيرة الأحمر، أن مجلس الإدارة و جهاز كرة اليد سيقيم حفل تكريم للاعبين اللذين تم توجيه الشكر لهم عقب انتهاء الموسم تقديرا لمسيرتهم فى القلعة البيضاء .

و أشار حسن يسرى إلى أن الجهاز بدأ مرحلة البناء من صفوف الناشئين والشباب والتعاقد مع عدد من اللاعبين فى مراكز قوية.

ووجه الزمالك الشكر لعدد من اللاعبين اللذين لم يحققون المستوى المطلوب هذا الموسم أمثال، هشام السبكي - أحمد وليد – محمد البسيوني مودي محمد علاء السيد لوكا – محمد ياسين - مؤمن زكي".

يذكر أن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب يسعى لتصحيح الأوضاع مبكرا بعد خسارة فريق اليد كل البطولات هذا الموسم .