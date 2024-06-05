شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تبدأ الإستعداد لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو اتحاد التنس خطة عاجلة لإعداد ميار شريف للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024 بعد ضمان التأهل خلال الساعات المقبلة وفقا للتصنيف .

ضمنت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، تأهلها إلى دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد باريس 2024» القادمة، عن طريق تصنيف التنس، لتشارك في دورة الألعاب للمرة الثانية على التوالي بعد أولمبياد طوكيو 2020.

خسرت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس ، من الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 12 عالميا، في الدور الثاني لتودع بطولة رولان جاروس للتنس مؤخرا

وخسرت ميار شريف بعد مباراة قوية ومثيرة في مجموعتها الثانية والتي انتهت بفوز الأمريكية ماديسون كيز لتفوز بالمباراة 2-0.

ونجحت ميار شريف في التأهل إلي الدور الثاني في رولان جاروس بعد فوزها على الصينية يوي يوان المصنفة رقم 36 عالميًا بمجموعتين دون مقابل.