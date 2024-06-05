نجم كبير في المنتخب الوطني .. حسام حسن : محمد صلاح ملتزم جدًا ومميز

الشارقة - اميمة ياسر - نفى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري وجود مشكلة مع محمد صلاح، قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أن البعض حاول خلق مشكلة من لا شيء، مشددًا كذلك على عدم وجود مشكلة مع عمر كمال أو أي لاعب آخر.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره البوركينابي في العاشرة من مساء غدٍ، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في كندا وأمريكا والمكسيك.

المنتخب الوطني يواجه بوركينا فاسو يوم 6 من يونيو الجاري في القاهرة، قبل السفر لمواجهة غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «هناك أشخاص حاولوا زرع مشكلة في ذهن الجمهور المصري، طبيعي وجود نجم كبير في المنتخب الوطني مثل محمد صلاح وكل ما قيل لم يكن في حساباتي وغير موجود من الأساس، بلدنا أكبر مننا جميعا».

وأضاف: «سعيد بالطبع بتواجد محمد صلاح وهو شخص ملتزم جدًا ومميز وإن شاء الله سيظهر ذلك في الملعب، وكما صرح إبراهيم حسن من قبل وقت تعيينا بتواجد صلاح معنا كما تعرفونه وبإصرار لمساعدة زملائه».

وتابع: «تابعنا كافة مباريات الدوري، شاهدنا تعليقات مثل مشكلة عمر كمال وحسام حسن وهذا أمر لا يصح فلا مجال لوجود مشكلة من الأساس، وعندما يتواجد مدرب أجنبي لا يتم سؤاله بشأن غياب لاعبين عن القائمة».

وشدد: «سعيد جدًا بالمعسكر الحالي وروح اللاعبين، وأشكر تعاون جميع الأندية التي انضم لاعبوها للمنتخب وجميع اللاعبين المحترفين الذين التزموا بالتواجد».

وأتم: «هذه من أفضل الفترات التي شاهدت فيها سلوك اللاعبين وروحهم الوطنية والعمل بشكل احترافي على رأسهم محمد صلاح وتريزيجيه وكافة اللاعبين».

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبلة في أمريكا وكندا والمكسيك 2026، برصيد 6 نقاط من مباراتين، يليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط لكل منهما.