لاعبو الأخضر يتألقون في بطولة العالم للبلياردو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت أمس منافسات بطولة العالم للبلياردو (9 كرات)، التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وبإشراف وزارة الرياضة ، بالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو (9 كرات)، وذلك على الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة. وشهد اليوم الثاني استكمال مباريات دور الإقصاء

المزدوج الأوّل، حيث تأهل 32 لاعبًا إلى دور الإقصاء المباشر، وحقق أربعة لاعبين سعوديين نتائج متميزة زادت من فرصهم للتأهل إلى دور الإقصاء المباشر، حيث فاز أحمد آل جبار في الجولة التاسعة والحاسمة على اللاعب النرويجي إميل أندريه، فيما حقق اللاعب عبدالله الشمري انتصارا مذهلا في الجولة الأولى على المصنّف رقم 8 عالميا؛ الإسباني ديفيد الكايد، ويحتاج للفوز في مباراته الثانية أمام الصيني كو بينغ هان ليضمن تأهله رسميا إلى دور الإقصاء المباشر، ونجح اللاعبان خالد الغامدي وحسين المصطفى، في الوصول إلى المباراة الثالثة الفاصلة في هذا الدور، التي ستكون حاسمة لخطف بطاقتي التأهل.

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