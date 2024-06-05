الأخضر يسعى للحسم من موقعة جناح أمام باكستان اليوم   

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل الجماهير الباكستانية المنتخب السعودي الكروي عند الـ6:30 من مساء اليوم على ملعب جناح في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، حين يواجه نظيره الباكستاني في لقاء الإياب لمنافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويتصدر «الأخضر» منتخبات المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، ويحتاج لثلاث نقاط لحسم التأهل إلى الدور الثالث الحاسم من التصفيات، وتعد مواجهة المنتخب السعودي اليوم تحديا صعبا أمام المنتخب باكستاني متذيل المجموعة دون نقاط، التي تضم إلى جانب المنتخب السعودي المنتخب الأردني والمنتخب الطاجيكي.

الأخضر في الصدارة

تصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 10 نقاط، بعدما حقق الانتصار على باكستان في جولة الذهاب برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما في محافظة الأحساء في بداية مشوار التصفيات، ثم كسب الأردن بثنائية نظيفة، وكسب بعدها طاجيكستان بهدف وحيد في جولة الذهاب وتعادل معه في جولة الإياب بـ (1/1).

ويدخل الأخضر المباراة بحثا عن حسم تأهله عن المجموعة للمرحلة المقبلة من التصفيات، كما أن له أفضلية كبيرة على منافسه، بعدما تغلب ذهابا على باكستان برباعية نظيفة.

ويعد لقاء اليوم للمنتخب السعودي الكروي الأول مع مديره الفني الإيطالي روبرتو مانشيني بعد خروج الأخضر من ثمن نهائي كأس آسيا الأخيرة، بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح (2/4).

ويسعى الأخضر إلى استراد الثقة للجماهير السعودية بعد وصوله الأراضي الباكستانية أمس، واكتفى بحصة واحدة، حيث لم يبكر في الذهاب إلى إسلام أباد نتيجة لعدم توفر ملاعب صالحة للتدريبات، وتفاديا لوقوع إصابات بعد أن استبعد روبرتو مانشيني اللاعب أيمن يحي من المعسكر التحضيري الذي سبق المواجهة بأسبوع بعد فراغ اللاعبين من المشاركة في المنافسات المحلية، حيث عانى اللاعب من إصابة تعرض لها في لقاء فريقه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

غياب تمبكتي

في حين تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع حسان تمبكتي الذي يعاني من آلم عضلية، ستحدد الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية قبل المواجهة مشاركته من عدمها. فيما شارك قائد المنتخب سالم الدوسري في التدريبات الجماعية التي سبقت مغادرة البعثة لباكستان.

المنتخب السعودي دشن أولى لقاءاته الرسمية أمام المنتخب الباكستاني عقب مشاركته في مونديال قطر 2022.

مواجهة اليوم هي الأولى للمنتخب السعودي بعد الخروج من كأس الأمم الآسيوية في دور ربع النهائي أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح.

للمرة الأولى في تاريخه يصل المنتخب باكستاني للمرحلة الثانية من التصفيات، حيث خرج من التصفيات الأولية في 1990 و1994 و1998 و2002، فيما لم يشارك في تصفيات 2006، وخرج مبكرا من الدور الأول في تصفيات 2010 و2014 و2018 و2022.

قبل مواجهة الفريقين: