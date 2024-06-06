إريكسن يقود الدنمارك لإسقاط السويد وديا استعدادا ليورو 2024بألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز منتخب الدنمارك على ضيفه السويد بنتيجة، 2 - 1 في مباراة ودية اليوم الأربعاء.

وتقدم منتخب الدنمارك بهدف مبكر للاعبه بيير إميل هويبرج لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي بعد مرور دقيقتين فقط.

وأدرك المنتخب السويدي التعادل بهدف أحرزه ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 86 خطف منتخب الدنمارك هدف الفوز بتوقيع نجمه كريستيان إريكسن لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويخوض منتخب الدنمارك مباراة ودية أخرى ضد النرويج يوم السبت المقبل.

ويستعد المنتخب الدنماركي لمنافسات المجموعة الثالثة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024 ، التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 حزيران/يونيو إلى 14 تموز/يوليو المقبل.

ويفتتح منتخب الدنمارك مشواره بمواجهة سلوفينيا يوم 16 حزيران/يونيو ثم يلاقي إنجلترا وصربيا يومي 20 و25 في الجولتين الثانية والثالثة.

أما منتخب السويد الغائب عن بطولة يورو 2024 سيلعب مباراة ودية أخرى ضد صربيا يوم السبت المقبل.

ويستعد المنتخب السويدي للمشاركة في بطولة دوري أمم أوروبا التي ستنطلق في أيلول/سبتمبر المقبل، حيث يلعب في المجموعة الأولى بالمستوى الثالث التي تضم أذربيجان وإستونيا وسلوفاكيا.