الزمالك يكشف حجم إصابة سيف الجزيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

كشف نادي الزمالك حجم إصابة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وكان الجزيري تعرض للإصابة أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية لنسور قرطاج ليخرج بشكل نهائي من قائمة منتخب تونس لمواجهتي غينيا وناميبيا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية :" الجزيري يعاني من إصابة في العضلة الخلفية وسيخضع إلى فحوصات طبية جديدة اليوم من أجل الوقف بشكل نهائي على حالته ووضع البرنامج العلاجي المناسب له".

ويستعد الفريق الكروي بنادي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة جمعها من خوض 17 مباراة حتى الأن.