"بخطأ نجم نهائي أفريقيا".. توجو تتعادل إيجابياً مع جنوب السودان بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة توجو وجنوب السودان بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب كيجي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب توجو بالهدف الأول في المباراة عن طريق خالد ناري في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني، ثم تعادل جنوب السودان بأقدام روجير أهولو الذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68 ، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وبهذة النتيجة رفع توجو رصيده إلى النقطة الـ3 في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات المونديال، يليه منتخب جنوب السودان برصيد نقطتين.

ويذكر أن أهولو سبق وأهدي هدفاً عكسيا للأهلي وهو هدف التتويج بالبطولة الإفريقية الذي أحرزه رامي ربيعة في شباك الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي توج بها الأحمر للمرة الـ12 فى تاريخه.