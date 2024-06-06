أول مرة في التاريخ.. إيطاليا تتويج ببطولة أوروبا تحت 17 سنة بثلاثية في البرتغال

محمد اسماعيل - القاهرة - توج منتخب إيطاليا ببطولة أوروبا لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على منتخب البرتغال، اليوم الأربعاء، اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية للمسابقة، التي استضافتها قبرص.

وافتتح فيديريكو كوليتا التسجيل لمنتخب الأزوري مبكرا في الدقيقة السابعة، فيما تكفل زميله فرانشيسكو كاماردا بإحراز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 16 و50 على الترتيب.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها منتخب إيطاليا ببطولة أوروبا منذ إقامتها للمنتخبات تحت 17 عاما، والتي جرت لأول مرة سنة 2002، لكنه سبق له التتويج باللقب للمنتخبات تحت 16 سنة مرة وحيدة حينما استضاف المسابقة القارية على ملاعبه عام 1982.