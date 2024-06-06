"مجموعة تونس".. ناميبيا تسقط في فخ التعادل أمام ليبيريا بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

انتهت مباراة ناميبيا وليبيريا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم على ملعب أورلاند في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وافتتح تجيبي كاريومبي التسجيل مبكرًا لناميبيا في الدقيقة السادسة، ليتعادل منتخب ليبيريا في الشوط الثاني عن طريق تيري ساكور وبالتحديد في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة يواصل منتخب نامبيا احتلاله صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة بتصفيات المونديال برصيد 7 نقاط، فيما يأتي ليبيريا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

والجدير بالذكر أن منتخب ناميبيا يخوض حالياً مباراة أمام نظيره غينيا الاستوائية بالجولة ذاتها من التصفيات.