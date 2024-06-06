مدرب بوركينا: منتخب مصر المرشح الأول.. وجئنا لتقديم كل ما لدينا في اللقاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد براما تراوري المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، على أن منتخب مصر هو المرشح الأول للصعود إلى كأس العالم من المجموعة الأولى، مشيراً إلى أنه جاء إلى مصر لتقديم كل شيء، والمنافسة للصعود إلى المونديال.

ويحل منتخب بوركينا فاسو ضيفاً على المنتخب المصري غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال تراوري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بكل تأكيد منتخب مصر هو المرشح للفوز باللقاء وأيضاً الصعود إلى كأس العالم، ولكننا جئنا إلى مصر لنقدم كل شيء في اللقاء".

وأضاف: "مباراة الغد ستكون صعبة بالنسبة لنا أكثر من المنتخب المصري، خاصة وأنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، لكننا سنقدم كل ما لدينا".

وتابع: "عقب انتهاء مباراة مصر ستظل المنافسة قائمة وموجودة بين كل المنتخبات في المجموعة، وسنقدم كل ما لدينا".

وواصل: "نمتلك لاعبين كبار هم ليس بنفس مستوى محمد صلاح، ولكنهم لاعبين جيدين في كل الأحوال، وسيقدمون أفضل ما لديهم في مباراة الغد".

واختتم تراوري تصريحاته: "تابعت مباراتي نهائي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا، الذين أقيموا على ستاد القاهرة الدولي وبحضور جماهيري كبير في المباراتين، وعدد الجماهير ستكون كبيرة في مباراة الغد، ولكنه لم يؤثر علينا في اللقاء".

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