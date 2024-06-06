شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد عن لقاء مصر وبوركينا فاسو: لا توجد مباراة سهلة فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكابتن طارق السيد، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن لقاء الغد بين منتخب مصر وبوركينا فاسو، قائلا: "لا توجد مباريات سهلة، خاصة فى لقاءات تصفيات كأس العالم، وكل منتخب لديه طموح بأن يقدم أفضل ما لديه ويكسب ويحقق البطولة".

وأضاف طارق السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن منتخب مصر له اسمه وتاريخه على المستوى الأفريقى، ويجب أن يتم اتخاذ الأمر بشكل جدى ولو حتى كنا أول المجموعة، وربنا يوفق المنتخب المصرى.

وأكد طارق السيد: "يجب أن يبعد المنتخب المصرى لكرة القدم بالصدارة فى تصفيات كأس العالم، وكابتن حسام حسن عامل حسابه بشكل كبير للمنتخب الذى سيواجهه غدا".

وعن عدم ظهور محمد صلاح فى المؤتمر الصحفى للمنتخب قال: "لا يظهر كثيرا فى المؤتمرات الصحفية، وربنا يوفقنا ونعدى مرحلة منتخب بوركينا فاسو، بمكسب حتى نستكمل مشوار الصعود لكأس العالم".

ولفت إلى أن الكابتن "زيزو" مكمل فى نادى الزمالك وذلك بناء على علاقته بزيزو وليس مسئولا فى الزمالك، والسوشيال ميديا تحلل المواقف فى كرم القدم حسب رؤيتها الشخصية، وعلينا ألا ننظر إليها، لأنها خناقة وتؤثر بشكل كبير، وعلاقة محمد صلاح بحسام حسن طيبة.