شكرا لقرائتكم خبر عن هل يغير جوميز مركز عبد الله السعيد فى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدفع البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعبد الله السعيد لاعب الفريق الأبيض في مركز "6"، حيث يرى الخواجة أن الأخير يؤدى مهامه بشكل جيد في هذا المكان، ويقدم مستوى رائع في المباريات الأخيرة.

وعلى الرغم من أن عبد الله السعيد يعد من أفضل اللاعبين في مركز "10" في السنوات الأخيرة إلا أن جمهور الزمالك فوجئ بتغيير مركزه مع الفريق الأبيض، الأمر الذى دفع الجميع للتساؤل أن هذا القرار من الممكن أن يؤثر على مردود اللاعب الفني في الملعب.

عبد الله السعيد أكد خلال جلساته مع جوزيه جوميز أنه يمكنه اللعب في أي مركز يتم توظيفه فيه، حسب رؤية الجهاز الفني، على عكس ما تم تداوله أن اللاعب غير راضٍ عن مكانه الجديد في القلعة البيضاء، بسبب تغيير طريقة لعبه.

فى سياق مختلف، كشف مصدر مسئولو بنادى الزمالك أنه سيتم التواصل مع نظرائهم فى بيراميدز خلال الساعات المقبلة لتوضيح اللغط حول البند المتواجد فى عقد عبد الله السعيد لاعب الأبيض، والذى بموجبه طلب النادى السماوى 1.5 مليون جنيه نظير تتويج القلعة البيضاء ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن بند عبد الله السعيد فى العقد الموقع بين الزمالك وبيراميدز فسر بالخطأ، لافتاً إلى أن النادى الأبيض سيتواصل مع مسئولى النادى السماوى لتوضيح هذا اللغط الذى أثار جدلاً خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أن بند عبد الله السعيد متواجد بالفعل فى العقد، ويحق لنادى بيراميدز تقاضى هذا المبلغ ولكن حال تتويج اللاعب ببطولة أفريقية، وهو الأمر الذى لم يحدث لأن اللاعب لم يقيد فى القائمة الأفريقية للفريق وبالتالى لم تحسب له بطولة الكونفدرالية.

وأشار المصدر إلى أنه فى حال تتويج عبد الله السعيد ببطولة أفريقية فى الموسم الجديد يحق لنادى بيراميدز تقاضى المبلغ المتفق عليه لأنه حينها سيكون اللاعب مقيداً فى القائمة الأفريقية، وبالتالى يجب تنفيذ بنود العقد الموقعة بين الطرفين.

جدير بالذكر أن عبد الله السعيد لم يشارك مع الزمالك فى بطولة كأس الكونفدرالية التى توج بها الفريق الأبيض لمشاركته مع بيراميدز فريقه السابق فى ذات البطولة، وبالتالى لم يحق له المشاركة مع القلعة البيضاء وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".