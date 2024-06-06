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تدريبات خاصة لحراس الزمالك قبل مواجهة سيراميكا بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الثلاثي محمد صبحي، ومحمود الشناوي، وعمر عبد العزيز، تدريبات فنية متنوعة تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس بالفريق.

وحرص لويس فيستني على منح الثلاثي العديد من التعليمات الفنية، وشرح بعض المواقف أثناء أداء المران .
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الممتاز.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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