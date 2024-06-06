شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار المصرية اليوم الأربعاء 5-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتي على رأسها صرح محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق طرابزون سبور التركى ومنتخب مصر إن الجميع في المعسكر الحالى جاهزون للمشاركة دون النظر للعب أساسى.

تريزيجيه: جاهز لمواجهة بوركينا فاسو .. وهلعب حتى لو بقدم واحدة

صرح محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق طرابزون سبور التركى ومنتخب مصر إن الجميع في المعسكر الحالى جاهزون للمشاركة دون النظر للعب أساسى أو إحتياطى ولكن الجميع يحمل أسم منتخب مصر.

رابطة الأندية تقرر نقل مباراتان من ستاد القاهرة للسلام وبتروسبورت

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل مباراتان خلال بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" من ستاد القاهرة الدولى وإقامتهم على ستاد السلام وبتروسبورت.

حسام حسن: محمد صلاح عقلية عظيمة وانتظروه بشكل مختلف في الملعب

ثمن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، حرص لاعبي الفراعنة على تمثيل منتخب بلادهم سواء داخل مصر أو خارجها، موضحا أن الجميع يعمل بعقلية كبيرة، قبل مواجهة بوركينا فاسو المقرر لها الخميس في تصفيات كأس العالم.

أحمد فتوح يؤدى تدريبات تأهيلية فى الزمالك للتعافى من إصابة الكاحل

أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة اليوم الأربعاء، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

كولر يركز على تنفيذ جمل فنية بمران الأهلى

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة القادمة.

على معلول يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلى فى الجيم بالأهلى .. صور

أدى التونسى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، جلسة تأهيل وعلاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

حسام حسن: أنتظر توفيق ربنا مع منتخب مصر وأثق فى مستوى اللاعبين

قال حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى أنه ينتظر توفيق الله في مباراة بوركينا فاسو المقرر لها غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.