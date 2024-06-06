شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة ينتظم فى مران الأهلي الجماعى بعد تغريمه ماليا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، في مران فريقه الجماعي اليوم الأربعاء بعد العفو عنه من قبل الجهاز الفني عقب التصريحات التليفزيونية التي أدلى بها مؤخرا، وأثارت حالة من الغضب داخل الأهلي.

ورفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مشاركة أفشة في المران الجماعي خلال اليومين الماضيين، مراعاة لحالة الغضب التي انتابت زملاءه من تصريحات غير الموفقة.

وقرر الجهاز الفني للأهلي توقيع غرامة مالية على أفشة بسبب تصريحات التي أثارت جدلا واسعا داخل القلعة الحمراء، وتم منعه من المشاركة في التدريبات الجماعية والاكتفاء بأداء تدريبات منفردة في صالة الجيم.