شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق، استعدادا لمواجهة منتخب بوركينا فاسو في العاشرة مساء غداً الخميس باستاد القاهرة في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وشهد المران التدريب على بعض الجمل الفنية والتكتيكية والتسديد على المرمى، لوضع الرتوش الأخيرة على تشكيلة المنتخب قبل مواجهة بوركينا.

وحضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والكابتن حازم إمام، والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.