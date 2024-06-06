شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الإسبانية تقترب من القيادة الفنية ليد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن يسرى، رئيس جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، عن اقتراب المدرسة الإسبانية من تولى المهمة الفنية لفريق كرة اليد بنادى الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

وقال يسرى فى تصريح لبرنامج ملوك الصالات الذى تقدمه الإعلامية نيرة الأحمر على شاشة قناة الزمالك، أن المدير الفنى الإسبانى يقترب بشكل كبير، مشيرا إلى أن الإعلان سيتم فى أقرب وقت عقب الاستقرار على اسم المدرب.

وأشار حسن يسرى إلى أن الجهاز بدأ مرحلة البناء من صفوف الناشئين والشباب، والتعاقد مع عدد من اللاعبين فى مراكز قوية.

ووجه الزمالك الشكر لعدد من اللاعبين الذين لم يحققوا المستوى المطلوب هذا الموسم، أمثال هشام السبكي - أحمد وليد – محمد البسيوني مودي محمد علاء السيد لوكا – محمد ياسين - مؤمن زكي.

يذكر أن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب يسعى لتصحيح الأوضاع مبكرا بعد خسارة فريق اليد كل البطولات هذا الموسم.