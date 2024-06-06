الزمالك: عقود لاعبات الطائرة التي تم تداولها غير صحيحة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء، التي تم تناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غير صحيحة.

وقال هشام نصر في تصريحات عبر برنامج "الماتش" المذاع على شاشة "صدى البلد": "رواتب لاعبات فريق الطائرة التي تم تسريبها غير صحيح، وهناك لاعبات لم يتم تعديل عقودهم لأنها ممتدة مع النادي".

وتابع: "تعاقدنا مع نهى عادل قادمة من نادي الزهور، ونسعى للتعاقد مع لاعبة من فريق سبورتنج لتعزيز صفوف الفريق".

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة يفكر في تدعيم فريق اليد "سيدات" بالقلعة البيضاء".

وقال هشام نصر : "مجلس الإدارة يفكر بكل تأكيد في تدعيم فريق اليد "سيدات" ولكن الأولوية في الوقت الحالية هي تدعيم فريق الرجال".

وأكمل: "نسعى لعلاج كافة الأزمات التي واجهتنا في الموسم الماضي، من أجل تحسين النتائج والعودة للمنافسة على كافة البطولات والألقاب".

وواصل: "رضا هيكل لاعب الطائرة رحل عن الفريق برغبة منه ولأسباب شخصية، ولم تكن هناك أزمة بينه وبين المدير الفني للفريق".