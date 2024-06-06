أبوالعلا: الفوز على بوركينا يمنح لاعبي مصر دفعة كبيرة وكنت أتمنى وجود عمر جابر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد أبوالعلا نجم الزمالك السابق أن الفوز ضروري للغاية على منتخب بوركينا فاسو من أجل حسم ملف التأهل لكأس العالم، كما أنها المباراة الرسمية الأولى لـ حسام حسن بعد توليه المسئولية، ولابد أن تكون نقطة تحول للجهاز الفني واللاعبين، مشيرًا إلى أنه يجب استغلال عاملي الأرض والجماهير والتعامل بذكاء مع المنافس من أجل تحقيق النقاط الثلاث.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الفوز سيمنح اللاعبين والجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة في المرحلة المقبلة، والمباراة تحدٍ صعب لـ حسام حسن، ولابد من اللعب بقوة من أجل تحقيق النقاط الـ6".

وأضاف: "الجميع ينتظر محمد صلاح مع منتخب مصر بعد تولي التوأم المسئولية واعتقد انه سوف يشارك في مركزه بشكل طبيعي، ومن الوارد الاعتماد على صانع لعب بشكل أساسي وقد يشارك ناصر ماهر بشكل أساسي".

وواصل: "الأزمة التي تواجه حسام حسن في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب فتوح للإصابة ومحمد حمدي للإيقاف، وكنت أتمنى وجود عمر جابر في المنتخب والدفع به وهو لاعب جوكر، لكن نحترم خيارات الجهاز الفني".

وأكمل: "من الصعب تغيير مراكز اللاعبين في منتخب مصر، ونتمنى التوفيق للعناصر التي تلعب أساسيًا، وفي رأيي لو كان محمد الشناوي ليس جاهزًا فنيًا بنسبة كبيرة من الصعب مشاركته، لكنه حارس يمتلك خبرات كبيرة ومتمرس، والقرار في النهاية سيكون لحسام حسن، لأنه قرار "حساس" جدًا، ونتمنى اختيار حارس يتحمل الضغوط في تلك المباراة".