ليفربول يعلن رحيل لاعبه رسميًا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، رحيل أحد لاعبيه على سبيل الإعارة، إلى نادي ويجان أثلتيك لموسم 2024-2025.

وكان ليفربول قد أعلن عن تولي الهولندي آرني سلوت مدربًا للفريق، خلفًا للألماني يورجن كلوب الذي قضى 9 سنوات داخل جدران آنفيلد.

ورحل كالفين رامزي، الظهير الأيمن لليفربول، عن جدران آنفيلد على سبيل الإعارة إلى صفوف نادي ويجان أثليتيك لموسم 2024-2025.

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وتابع البيان أن نادي ليفربول ونادي ويجان قد اتفقا على كافة تفاصيل انتقال اللاعب كالفين رامزي لصفوف الثاني الموسم القادم.

وكان قد انضم كالفين رامزي إلى ليفربول قادمًا من أبردين في صيف 2022 وشارك في مباراتين فقط خلال الموسم الأول، ثم أبعدته الإصابة.

وسبق وأن قضى كالفين رامزي فترات إعارة مع بريستون نورث إند وبولتون واندررز خلال الموسم الماضي.