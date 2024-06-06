بعد أزمة أفشة.. قرار عاجل من الاهلي ضد لاعب جديد

قرر النادي الاهلي قرارًا جديدًا ضد طاهر محمد طاهر لاعب القلعة الحمراء، بعد أزمة التصريحات التي أدلى بها زميله محمد مجدي أفشة.

وكان أفشة قد تحدث بشكل غير لائق عن عدد من اللاعبين زملاءه بالفريق الأول، خلال ظهوره في أحد الفضائيات، وهو ما أثار غضب الجهاز الفني للاهلي بقيادة مارسيل كولر.

كشف خالد بيبو مدير الكرة في الاهلي أعلن أن بسبب تصريحات محمد مجدي أفشة مُنع زميله طاهر محمد طاهر من الظهور إعلاميًا.

حيث كان من المقرر أن يجري طاهر حوارا عبر قناة “أون تايم سبورتس 2” اليوم الأربعاء لكن تم إلغائه.

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وقال خالد بيبو عبر قناة “أون تايم سبورت 2″: الهدف من ظهور لاعبينا في الإعلام والقنوات الفضائية هو الاحتفال مع الجماهير، وكان سيلغى ذلك فوز بدء التدريبات”.

وتابع:” ولكن ما حدث من تصريحات بعض اللاعبين في الأيام الماضية ساعدنا في اتخاذ القرار سريعًا بإيقاف الظهور الإعلامي للاعبين فورًا”.

وبسؤاله عن عقوبة أفشة:” منظومة الاهلي بها قواعد وقوانين من يخطىء يتم معاقبته، والجميع يخطأ لأننا بشر”.

واختتم حديثه: “أفشة عاد للتدرببات مرة آخرى مع الفريق ولا داعي تضخيم الأمور.