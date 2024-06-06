ملخص الظهور الأول لـ كانتي مع منتخب فرنسا أمام لوكسمبورج بعد غياب 733 يومًا

نجح منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره لوكسمبورج، في مباراة ودية جمعت بينهما أمس الأربعاء.

وظهر نجولو كانتي، نجم فريق الاتحاد السعودي، مع منتخب فرنسا خلال المباراة أمام لوكسمبورج، بعد غيابه عن ارتداء قميص الديوك لمدة 733 يومًا.

وشارك نجولو كانتي مع منتخب فرنسا، بشكل أساسي خلال 64 دقيقة، لم ينجح في هز شباك لوكسمبورج، إلا أنه قدم أداءًا قويًا.

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أرقام كانتي في مباراة فرنسا ضد لوكسمبورج

لمس الكرة 63 مرة

تمريرات دقيقة 55 منها 53 ناجحة

خلق فرص2

الكرات الطويلة 1

تسديدات على المرمى 0

تسديدات خارج المرمى 0

محاولات المراوغة 0

المبارزات الأرضية 4

المبارزات الهوائية 0

خسارة الاستحواذ 3

تمت عرقلته 2

جدير بالذكر أن نجولو كانتي كان قد انضم إلى صفوف الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.