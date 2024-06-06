حقيقة وجود حراسة خاصة لـ محمد صلاح في مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

تحدث محمود القاضي، رئيس العمليات بالشركة الأفريقية، المختصة بالتأمين في مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو عن وجود حراسة خاصة لـ محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد الفراعنة.

ويلتقي منتخب مصر، بنظيره بوركينا فاسو، اليوم الخميس، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال القاضي، في تصريحات تليفزيونية، بأن الشركة على أتم الاستعداد للمباراة وتهدف لتأمين الجميع في استاد القاهرة.

وأشار بأنه يهدفون تأمين الاستاد وأرض الملعب وغرف اللاعبين وطاقم التحكيم ككل دون النظر لشخص محدد.

اقرأ ايضًا.. قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

ويتواجد محمد صلاح في قائمة منتخب مصر للمرة الأولى تحت قيادة المدير الفني حسان حسن، حيث غاب لاعب ليفربول عن بطولة مصر الدولية.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو اليوم، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة من تصفيات المونديال.

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط، وخلفهم منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما غينيا بيساو وسيراليون في المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد وفي المركز الخامس إثيوبيا برصيد نقطة وجيبوتي سادسًا بدون نقاط.