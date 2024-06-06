الاهلي يكشف موقفه من التجديد لـ 3 نجوم

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الاهلي، عن موقف الأحمر من تجديد عقود الثلاثي الفريق محمد هاني وعمرو السولية وعلي معلول، مع اقتراب نهاية عقودهم من القلعة الحمراء.

وقال خالد بيبو في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت 2″: الاهلي يعرف ويقدر قيمة ثلاثي الفريق معلول والسولية وهاني، ولكن سنعلن لاخقًا عن نتيجة موقفهم من التجديد”.

وتابع:” هناك قوانين وقواعد داخل النادي الاهلي، نعمل من أجل مصلحة الفريق دائمًا في ملفات التجديد”.

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وكان علي معلول قد تعرض لإصابة في وتر إكليس في المباراة التي جمعت بين الاهلي الترجي في ذهاب الدور النهائي من دوري أبطال افريقيا ستبعده عن الملاعب لمدة 9 أشهر.

وفي سياق آخر كشف خالد بيبو، مدير الكرة في الاهلي أن بسبب تصريحات محمد مجدي أفشة مُنع زميله طاهر محمد طاهر من الظهور إعلاميًا.