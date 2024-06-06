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"نريد إظهار قدراتنا".. ماذا قال لاعب الدوري المصري عن مواجهة منتخب مصر غدًا؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث سعيدو سيمبوري لاعب منتخب بوركينا فاسو، عن مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال سيمبوري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "منتخب مصر يمثل شيء كبير في كرة القدم، ونريد إظهار قدراتنا وإمكانياتنا أمامه".

وأضاف: "سنخوض اللقاء بكل قوة وبروح عالية، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 6 نقاط من مباراتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.

ويعد سيمبوري من اللاعبين الذين يعرفون الكرة المصرية جيداً، حيث إنه يشارك في الممتاز رفقة فريق البنك الأهلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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