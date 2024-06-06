"الأول له" أفريقيا الوسطى تهزم تشاد بهدف في تصفيات كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

حقق منتخب أفريقيا الوسطى فوزًا على نظيره تشاد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على الملعب الشرقي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل هدف الفوز الوحيد لمنتخب أفريقيا الوسطى فينوست بابولا في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من المباراة.

ويعتبر فوز أفريقيا الوسطى هو الأول له في تصفيات المونديال، حيث خسر مباراته الأولى بالتصفيات أمام جزر القمر، ثم تعادل مع مالي في الجولة الثانية.

ليرتفع رصيد أفريقيا الوسطى إلي النقطة الـ4 بالتساوي مع مالي في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب تشاد جدول ترتيب المجموعة التاسعة والأخيرة بدون رصيد من النقاط.