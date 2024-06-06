التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد بوركينا فاسو.. كيف يفكر حسام حسن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

يواجه منتخب مصر منتخب بوركينا فاسو، الخميس، في مباراة ضمن التصيفات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام المباراة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويعرض الخليج 365 التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد بوركينا فاسو،

حارس مرمى: الشناوي

دفاع: حمدي فتحي - منعم - ربيعة

الوسط: تريزيجيه - مروان - إمام - زيزو - هاني

مصطفى محمد - صلاح

وكشف مصدر، أن حسام حسن، ينوي مواجهة بوركينا بطريقة 3 - 5 - 2، على أن يكون الثلاثي الدفاعي ربيعة وعبدالمنعم وحمدي فتحي، ومنح الحرية لمحمد صلاح ومصطفى محمد في الهجوم على أن يكون خلفهم الخماسي (تريزيجيه - إمام - مروان - زيزو - هاني)