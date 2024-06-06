صلاح: مستعدون للفوز على بوركينا.. وهدفنا إسعاد الجماهير المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد نجم المنتخب المصري محمد صلاح، على أهمية تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام بوركينا فاسو، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة المصرية: "جميع اللاعبين مستعدون لتحقيق الفوز واقتناص نقاط مباراة بوركينا غداً، والاقتراب أكثر نحو حلم الصعود إلى كأس العالم 2026، وإسعاد الجماهير المصرية".

وأضاف: "كل لاعبي المنتخب مصممون على تحقيق الفوز غداً، والروح المعنوية مرتفعة داخل معسكر المنتخب".

كما أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على الثقة الكاملة في قدرات لاعبي المنتخب والجهاز الفني، في تحقيق طموحات الجماهير المصرية، مشيراً إلى أهمية مباراة بوركينا فاسو وتأثيرها على مشوار المنتخب.

ودعا وزير الرياضة، كل الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتهم لحضور ودعم لاعبي المنتخب وجهازهم الفني خلال المباراة.

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