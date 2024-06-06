أبرز غيابات لاعبي الدوري المصري عن منتخب تونس ضد غينيا الاستوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يلعب منتخب تونس حالياً مباراته أمام غينيا الاستوائية على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة نسور قرطاج لمباراة غينيا الإستوائية غياب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك الذي تعرض للإصابة في التدريبات الجماعية قبل المباراة، كما غاب على معلول ظهير أيسر الأهلى بسبب إصابته الأخيرة بقطع في وتر أكليس خلال مشاركته في مباراة الترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بينما تواجد حمزة المثلوثي نجم دفاع نادي الزمالك في التشكيل الأساسي للمباراة التي تجمعهما بتصفيات المونديال.

وبدأ منتخب تونس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، علي العابدي.

خط الوسط: عيسى العيدوني، إلياس سخيري، محمد علي بن رمضان، إلياس العاشوري.

خط الهجوم: الياس سعد، حمزة رفيعة.